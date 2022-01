नवजोत सिंह सिद्धू या चरणजीत सिंह चन्नी? जालंधर में राहुल ने बताया कौन होगा पंजाब में कांग्रेस का CM उम्मीदवार

जालंधर. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने पंजाब दौरे पर विधानसभा चुनावों (Punjab Assembly Elections) में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बड़ी बात कही. पंजाब में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी जालंधर के मीठापुर में एक डिजिटल रैली को संबोधित किया. इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ने ही साथ काम करने का आश्वासन दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि “नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ने मुझे आश्वासन दिया कि दो लोग नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति नेतृत्व करेगा. उन्होंने कहा कि दोनों ने कहा कि जो भी नेतृत्व करेगा, दूसरा व्यक्ति कसम खाकर अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद में लगाएगा.”

इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि “अगर कांग्रेस पार्टी, पार्टी कार्यकर्ता और पंजाब चाहता है तो फिर हम मुख्यमंत्री का निर्णय लेंगे, हम इसका निर्णय अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर लेंगे.” निर्वाचन आयोग द्वारा आठ जनवरी को चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पहली बार पंजाब की यात्रा पर पहुंचे राहुल गांधी (Rahul Gandhi Punjab Visit) ने हरमंदिर साहिब में पंजाब के भविष्य के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ प्रार्थना की. स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना करने के बाद गांधी ने पार्टी उम्मीदवारों के साथ ‘लंगर’ का प्रसाद खाया.

#WATCH| Punjab CM Charanjit Singh Channi& State Congress chief Navjot Singh Sidhu assured me that whoever will lead (CM face) Punjab the other person will support him. Party workers will decide (name of CM face): Congress leader Rahul Gandhi in Punjab #PunjabAssemblyelections pic.twitter.com/BlW5edXIBb

— ANI (@ANI) January 27, 2022