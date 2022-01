राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने दिखाए तेवर, कहा- CM फेस बताइए, मुझे दर्शनीय घोड़ा नहीं बनना

जालंधर. पंजाब विधानसभा चुनावों (Punjab Assembly Elections) के लिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर माहौल कुछ तल्ख होता दिख रहा है. जहां एक ओर पार्टी आलाकमान मुख्यमंत्री पद के चेहरे का चुनाव कार्यकर्ताओं के जिम्मे छोड़ रही है तो वहीं राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पार्टी से चेहरे के ऐलान की मांग को लेकर अड़े हैं. विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद पहली बार कांग्रेस के अभियान की शुरुआत करने पंजाब पहुंचे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की जालंधर में वर्चुअल रैली में नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल को अपने तेवर दिखाते हुए इशारों में कह दिया कि वह सिर्फ दिखने के लिए पार्टी में नहीं हैं.

जालंधर रैली के मंच से सिद्धू ने राहुल गांधी से पार्टी का एजेंडा लागू करने वाले के नाम के बहाने से पूछा कि, पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होगा ऐलान तो कीजिए आप जो भी फैसला लेंगे हम आपकी बात मानेंगे. इसके साथ ही सिद्धू ने फिर फैसला लेने की ताकत मांगते हुए राहुल गांधी के सामने कहा मुझे दर्शनीय घोड़ा मत बनाकर रखना. नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा लोग पूछते हैं भाई इस एजेंडे को लागू कौन करेगा, बंदा कौन देंगे, चेहरा कौन देंगे मैं कहता हूं आप किसी को भी बनाओ लेकिन इस दुविधा से पंजाब को निकालो. उन्होंने कहा आप एक हफ्ता या 10 दिन लो लेकिन आप इस स्थिति से निकालो कि इसे लागू करने वाला कौन होगा.

Addressing the ‘Navi Soch Nava Punjab’ Virtual Rally in Jalandhar, Punjab with Shri Rahul Gandhi Ji https://t.co/AXR4ElNCxu

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) January 27, 2022