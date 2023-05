पंजाब में बदली सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग, CM मान सुबह पहुंचे दफ्तर, साढ़े 7 बजे से शुरू हुआ कामकाज

एस. सिंह

चंडीगढ़. पंजाब (Punjab) में आज मंगलवार से सरकारी कार्यालयों का समय बदल गया है. समय बदलने के साथ कर्मचारी और अधिकारी सुबह 7.30 बजे अपने कार्यालयों में पहुंचे. उधर, मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) सहित कई मंत्रियों ने भी सुबह ही सचिवालय पहुंचकर अपना कामकाज संभाला. गौरतलब है कि पंजाब में सरकार ने कार्यालयों के समय को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बजाए सुबह 7.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक करने का ऐलान किया था. जिसे आज से लागू कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस दौरान प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के दौरान सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के कार्यों को आसान बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है. सरकार के इस निर्णय से कार्यालयों के बिजली के बिलों में भी कमी आएगी, क्योंकि बिजली का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल होता है.

उन्होंने कहा कि इससे हर रोज करीब 300-350 मेगावाट बिजली की बचत होने का भी अनुमान है और सरकार को हर माह करीब 17 करोड़ का लाभ होगा. मान ने कहा कि यह व्यवस्था 15 जुलाई तक रहेगी और इसके बाद कर्मचारियों और आम जनता की राय ली जाएगी. इसके बाद इस योजना को आगे जारी रखने पर निर्णय लिया जाएगा.

बताया जाता है क‍ि पीक ड‍िमांड में पंजाब के ल‍िए 15,000 मेगावाट ब‍िजली का प्रबंध करना होगा. लेक‍िन उसके पास अपने स्रोतों से स‍िर्फ 6,600 मेगावाट ब‍िजली ही उपलब्‍ध है. ऐसे में करीब 8,500 मेगावाट ब‍िजली और जुटानी होगी. इस बड़े अंतर को पाटने के ल‍िए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) को ब‍िजली खरीदनी होगी या फ‍िर उसको केंद्रीय पूल (Central Pool) से राज्‍य के ह‍िस्‍से को प्राप्‍त करना होगा.

#WATCH | Punjab CM Bhagwant Mann reached his office at 7:30am today, after the Punjab government took the decision to operate all govt offices from 7:30am to 2pm from today, in a bid to save electricity. pic.twitter.com/jsnz4gGjOC

— ANI (@ANI) May 2, 2023