किसानों ने सालभर प्रदर्शन किया, PM को 15 मिनट रुकना पड़ा तो हुई दिक्कत: प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर सिद्धू

नई दिल्ली. पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab Congress Chief Navjot Singh Sidhu) ने फिरोजपुर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सुरक्षा में चूक को लेकर निशाना साधा है. सिद्धू ने कहा, “दिल्ली की सीमाओं पर किसान एक साल से भी ज्यादा समय के लिए डटे रहे, लेकिन जब प्रधानमंत्री को 15 मिनट इंतजार करना पड़ा तो उन्हें परेशानी हो गई.” सिद्धू ने पूछा कि ये दोहरे मापदंड क्यों? दाना मंडी बरनाला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्धू ने आरोप लगाया, “मोदी जी आपने किसानों से दोगुनी आय का वादा किया था, लेकिन आपने उनसे वो भी ले लिया जो उनके पास था.”

‘‘सुरक्षा में गंभीर चूक’’ के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में बुधवार को सड़क मार्ग से जाते समय एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए उस वक्त फंस गए, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया. इसके चलते, प्रधानमंत्री शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए बिना लौट गए. घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस चूक के लिए जवाबदेही तय करने और कड़ी कार्रवाई करने को कहा है. प्रधानमंत्री पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली में भी शामिल नहीं हो सके.

#WATCH Farmers sat on protest at Delhi borders for over a year,but yesterday when PM had to wait for around 15 mins he was troubled by it. Why these double standards? Modi Ji, you had said that you’ll double farmers’ income but you even took away what they had: Navjot Sidhu, Cong pic.twitter.com/qtflt4WmOI

— ANI (@ANI) January 6, 2022