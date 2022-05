पंजाब: चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर सिंघु बॉर्डर जैसे हालात, CM मान बोले- किसान का बेटा हूं, बातचीत से निकलेगा हल

चंडीगढ़. अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने पंजाब के मोहाली में सिंघु बॉर्डर जैसे हालात पैदा कर दिए हैं. बीते मंगलवार को किसानों ने राज्य की राजधानी चंडीगढ़ की ओर कूच किया मगर उन्हें सीमा पर ही रोक दिया गया. इसके बाद से किसान चंडीगढ़-मोहाली सीमा के पास धरने पर बैठ गए. 10 जून से धान की बुवाई, गेहूं की फसल पर बोनस देने और अन्य मांगों को लेकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान राजधानी की तरफ निकले थे. इसी बीच भगवंत मान ने कहा कि वह किसानों की समस्या को समझते हैं.

सीएम मान ने कहा, ‘मैं एक किसान का बेटा हूं मुझे पता है कि यह कैसे हो सकता है. 18 और 10 जून में क्या अंतर है.’ साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के आंदोलन को ‘अनुचित और अवांछनीय’ बताया है. सीएम ने कहा है कि उनकी समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है. मान ने बताया कि सरकार ने मंगलवार को किसानों के साथ बातचीत की है. मान ने आगे कहा, ‘वे कभी भी आ सकते हैं. मैं उन्हें पहले भी फोन करता रहा हूं.’

Stopped from entering Chandigarh, Punjab farmers begin protest at Chandigarh-Mohali border; CM says open for talks

