पंजाब: क्या सीएम मान के साथ बैठक कर राजनीतिक विकल्प तलाश रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू!

चंडीगढ़. पार्टी में अनुशासनहीनता के आरोपों का सामना कर रहे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की आज सीएम भगवंत मान की होने वाली मुलाकात सुर्खियों में है. सीएम के साथ प्रस्तावित बैठक को लेकर यह चर्चा है कि सिद्धू अपने राजनीतिक विकल्पों की खोज करने में जुटे हुए हैं. यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की भी दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें ‘चिंतन शिविर’ के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा. जानकारों का कहना है कि अगर पूर्व के घटनाक्रमों को देखा जाए तो जब भी अनुशासन को लेकर हाईकमान तलब करती रही है तो सिद्धू एक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं.

इससे पहले सिद्धू ने रविवार को ट्वीट किया था, ‘पंजाब की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए चंडीगढ़ में कल शाम 5.15 बजे सीएम भगवंत मान से मुलाकात करूंगा. पंजाब का पुनरुत्थान एक ईमानदार सामूहिक प्रयास से ही संभव है.’

Will meet CM @BhagwantMann tomorrow at 5:15 PM in Chandigarh to discuss matters regarding the revival of Punjab’s economy . . . Punjab’s Resurrection is only possible with an honest collective effort . . .

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) May 8, 2022