रिपोर्ट- एस. सिंह

चंडीगढ़. झारखंड में एक पुलिस अधिकारी ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को आतंकवादी बताया है. दरअसल ड्यूटी पर तैनात इस अधिकारी ने बाइक पर दो सवारों को बिना हेलमेट पहने रोका तो उन्होंने देखा कि बाइक पर सिद्धू मूसेवाला का स्टीकर लगा हुआ था. जिस पर अधिकारी ने कहा कि एक तो आपके पास हेलमेट नहीं है दूसरा आपकी बाइक पर आतंकवादी का स्टीकर लगा हुआ है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो गया है.

वीडियो में झारखंड पुलिस के एक अधिकारी को गायक सिद्धू मूसेवाला को आतंकवादी कहते हुए देखा और सुना जा सकता है. झारखंड में जमशेदपुर के इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी हेलमेट न पहनने पर बाइक सवार दो लोगों को डांटते हुए दिख रहा है. बाइक पर मृत गायक का स्टिकर लगा हुआ है, जिसे देखकर पुलिस अधिकारी उसे ‘आतंकवादी’ कहता है. पुलिसकर्मी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि सिद्धू मूसेवाला जो एक आतंकवादी है, और आप उसे एक आदर्श मानते हैं. दूसरा आप दोनों के पास हेलमेट नहीं है.

Dear @Jsr_police ,@JharkhandPolice, this so called

cop is calling @iSidhuMooseWala an Indian Punjabi Singer & Rapper a “Terr*rist” without any reason he is defaming Sidhu…!! WE WANT STRICT ACTION AGAINST THIS COP IN NEXT 24hrs!#JusticeForSidhuMoosewala #SidhuMooseWala pic.twitter.com/LFKRXLkjE0

— SIMRAN KAUR♡ (@Simrankaur0408) August 20, 2023