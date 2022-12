10 Kg हेरोइन...1 ड्रोन... 2 लोगों की गिरफ़्तारी, पंजाब पुलिस ने किया ड्रग्स गैंग का भंडाफोड़

चंडीगढ़: पंजाब पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने मादक पदार्थों (Drugs) की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस सिलसिले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से 10 किलोग्राम हेरोइन के अलावा एक ड्रोन भी बरामद किया है.

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा कि आरोपियों की पहचान दलबीर और जगदीश के रूप में हुई है, जो अमृतसर के घरिंडा के रहने वाले हैं. पुलिस महानिदेशक ने कहा कि दोनों ही आरोपी पिछले तीन वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थे और उनके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर इस गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया, जो ड्रोन के जरिए सीमा पार से मादक पदार्थ हासिल कर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इनकी आपूर्ति किया करते थे. तस्करों के पास से अमेरिका निर्मित एक ड्रोन बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये है. उन्होंने कहा कि इस ड्रोन में लंबे समय तक चलने वाली बैटरी लगी हुई है. साथ ही, ड्रोन में इन्फ्रारेड-आधारित ‘नाइट विजन कैमरा’ सहित अन्य विशेषताएं हैं.

