video: कैंसर को मात देकर ड्यूटी पर लौटी पंजाब पुलिस की डॉगी सिम्मी, ड्रग तस्करों को पकड़ने में है माहिर

एस. सिंह

चंडीगढ़. पंजाब पुलिस के कैनाइन दस्ते में शामिल सिम्मी नाम की लैब्राडोर डॉगी कैंसर को मात देकर ड्यूटी पर वापस लौट आई है. सिम्मी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी. फरीदकोट के एसएसपी हरजीत सिंह ने बताया कि अब वह स्वस्थ है और उसकी सेहत में सुधार हो रहा है. सिम्मी ने पूर्व में एक विदेशी से नशीला पदार्थ जब्त करने में मदद की थी. पंजाब पुलिस में डॉग्स का खास खयाल रखा जाता है और उनकी सुविधा और स्वास्थ्य पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं.

पंजाब के सरहदी इलाकों में पुलिस के कैनाइन दस्ते में शामिल डॉगी तस्करों को पकड़ने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं. सिम्मी के ठीक होने के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. जिसमें एक पुलिसकर्मी उसे घुमाता हुआ नजर आ रहा है. फाजिल्का पंजा का सरहदी इलाका है और बड़े पैमाने पर यहां मादक पदार्थों की तस्करी होती है. ऐसे में पुलिस के डॉग स्क्वायड तस्करों को पकड़ने में मदद करते हैं.

#WATCH | Faridkot: A Labrador dog named Simmy, who is part of the Punjab Police Canine squad, beats cancer and joins back duty pic.twitter.com/hT4qEqFqH4

— ANI (@ANI) May 19, 2023