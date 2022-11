Video: सीएम भगवंत मान के घर तक मार्च कर रही थी मजदूर यूनियन, पुलिस ने भांजीं लाठियां

संगरूर. पंजाब के संगरूर में अपनी मांगों को लेकर सीएम भगवंत मान के घर जा रहे मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. हालांकि, पुलिस का कहना है कि लाठीचार्ज नहीं किया गया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में पुलिस लोगों पर लाठियां भांजती दिख रही है.

#WATCH | Punjab Police lathi-charged Mazdoor Union people who were marching towards CM Bhagwant Mann’s residence in Sangrur regarding their various demands pic.twitter.com/MkpxdNSNQf

— ANI (@ANI) November 30, 2022