सिद्धू ने ड्रग्स के कारोबार को लेकर पंजाब सरकार पर उठाए सवाल, शेयर किया पैडलर का वीडियो

चंडीगढ़. पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज बुधवार को राज्य में ड्रग के कारोबार को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने ड्रग बेचते हुए एक युवक का ट्वीटर पर वीडियो शेयर किया है और मान सरकार की ड्रग को समाप्त करने की इच्छाशक्ति पर सवाल उठाए हैं. वीडियों शेयर करते हुए सिद्धू ने सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम भगवंत मान को संबोधित करते हुए लिखा है कि “एसटीएफ की रिपोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय ने कई मौकों पर देखा है कि ड्रग पेडलर, पुलिस और राजनेता के बीच एक गठजोड़ मौजूद है, जिसे अभी तक तोड़ा नहीं जा सका है”.

गौरतलब है कि सिद्धू को जहां अनुशासनहीनता के लिए कांग्रेस हाईकमान के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, वहीं वह लगातार भगवंतमान सरकार के खिलाफ माइनिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ मार्चा खोले हुए हैं. बीते मंगलवार को उन्होंने आप सरकार पर माइनिंग माफिया के सक्रिय होने के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि मान सरकार के राज में भी अवैध खनन जारी है और लोगों को 22 हजार रुपए में एक रेत की ट्राली मिल रही है. उन्होंने सरकार के 600 यूनिट बिजली फ्री मुहैया करवाने को भी ढकोसला बताया. उन्होंने कहा कि सरकार को 600 यूनिट के बाद जो भी बिल बने उसे ही वसूल करना चाहिए.

STF report and Hon’ble High Court have, on multiple occasions, observed that a nexus between Drug peddler, Police and Politician exists, which is yet to be broken. Political will absent… Ramifications clearly evident ….

