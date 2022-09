पंजाब: स्पीकर ने विशेष विधानसभा सत्र के लिए व्हिप किया जारी, AAP की तरफ से पेश होगा विश्वास मत

चंडीगढ़. पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा गुरुवार को बुलाए जाने वाले विधानसभा के तीसरे विशेष सत्र को मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही पंजाब विधानसभा स्पीकर की तरफ से विधानसभा सत्र की कार्यवाही से पहले व्हीप जारी किया गया है. साथ ही सभी आप विधायकों को सत्र में मौजूद रहने का भी आदेश है. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विधानसभा सत्र की कार्यवाही से पहले सुबह 9 बजे सभी विधायकों की बैठक लेंगे. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी.

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि ऑपरेशन लोटस के तहत पंजाब सरकार को गिराने की कोशिश की गई. जिसके चलते गुरुवार को सदन की कार्यवाही में आप सरकार की तरफ से विश्वास मत पेश किया जाएगा.

Punjab Cabinet led by CM @BhagwantMann approved summoning of the 3rd Special Session of 16th @VidhanSabhaPun on September 22, 2022 (Thursday) to move confidence motion in favour of state govt. Decision was taken during a meeting of Council of Ministers chaired by Chief Minister.

