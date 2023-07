चंडीगढ़. पंजाब (Punjab) के कई इलाकों लगातार बारिश ने कहर बरपा दिया है. चंडीगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 322 मिमी बारिश हुई है, जिससे यहां 23 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है. यहां जुलाई के किसी एक दिन में इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई थी. वहीं डेरा बस्‍सी में नावें चल रही हैं और जलभराव वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्‍थानों पर पहुंचाया जा रहा है. पंजाब में रात भर हुई लगातार बारिश ने कई निचले इलाकों को भयावह स्थिति में बदल दिया है. यहां जलजमाव और यातायात जाम हो गया है.

बारिश के कारण लगातार दूसरे दिन फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, रूपनगर और पटियाला में हालात खराब हैं. पंजाब के कुछ जगहों पर घरों में बारिश का पानी घुस गया जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. पंजाब के डेरा बस्सी में स्थित एक निजी हाउसिंग कॉलोनी में बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई, जहां लगातार बारिश के बाद अपने घरों में फंसे स्थानीय लोगों को बचाने के लिए नावों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया.

पॉश कालोनी मे चली नाव, लोगों को पहुंचाया सुरक्षित जगह

डेरा बस्सी के एक पॉश इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों को नावों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपनी ऊंची इमारतों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाते देखा जा सकता है. इस इलाके के साथ ही घग्गर नदी का बरसाती पानी खेतों में घुस गया है और बाढ़ आ गई है. इस बीच, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में भी भारी बारिश जारी रही. चंडीगढ़ में रविवार को जुलाई में एक दिन में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई, जिसने 23 वर्षों में एक रिकॉर्ड बनाया. 24 घंटे में 322 मिमी बारिश हुई. शहर में इससे पहले 18 जुलाई 2000 को 262 मिमी की सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई थी.

A posh area in Dera Bassi, Punjab flooded with excessive rainwater. Visuals show boats being used for rescue. WATCH!#Punjab #DeraBassi #Rain #RainFury #IndiaNews #Weather pic.twitter.com/EvZhadR7T1

— News18 (@CNNnews18) July 9, 2023