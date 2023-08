चंडीगढ़: करण जौहर के निर्देशन में बनी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है. इस फिल्म में रणवीर सिंह और करण की फेवरेट आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह पंजाबी-बंगाली कपल पर आधारित एक फिल्म है. अब ट्विटर पर रियल लाइफ रॉकी और रानी की स्टोरी छा गई है. फिल्म में यह दर्शाया गया है कि कैसे दो अलग संस्कृति के लोग प्यार कर अपने परिवार से उसे पाने के लिए लड़ते हैं. यह लव स्टोरी 37 साल से चल रही है. खैर, रॉकी और रानी की रील लाइफ में सुखद अंत हुआ. लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक जोड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने असल जिंदगी में भी कमाल कर दिखाया!

यह दिल छू लेने वाली कहानी ट्विटर पर इंजेस्टर नाम के एक यूजर ने साझा की. पोस्ट में बताया गया है कि कैसे रॉकी और रूपाली ने अपने मतभेदों के बावजूद अपने वैवाहिक सफर में चुनौतियों पर विजय प्राप्त की. फिल्म में रॉकी एक वाद-विवाद करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है, जबकि रूपाली अपना कोई भी निर्णय सोच-समझकर लेती हैं.

37 years ago … Rocky aur Rupali ki Prem kahani – 1. Punjabi Boy / Bengali girl 2. Fultoos jhappi Pappi boy fam fultoos intellectual girl fam (architects) 3. Very similar questions floated about Difference – 1. Boy couldn’t be beaten in an argument 2. Girl had made up mind pic.twitter.com/1ZofC7w8R4

Rocky and Rupali Ki Prem kahani part II ….. at 25 / 35 / 45 and 50 … many years and many hairstyles later this is where we now stand … next year is 30th wedding anniversary year … + 7 for going out before marriage … 37 years phew … pic.twitter.com/XrpyFq1gZB

