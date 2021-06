कोरोना किट 'घोटाले' को लेकर कैप्टन के घर पर अकाली-बसपा का हल्ला बोल, हिरासत में लिए गए सुखबीर बादल

चंडीगढ़. पंजाब में कोरोना किट घोटाले (Covid Kit Scam) के आरोप में मंगलवार को अकाली और बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं. सिसवान में शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) के नेतृत्व में दोनों दलों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क में उतरे और कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amrindar Singh) सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान सुखबीर सिंह बादल समेत अकाली दल और बसपा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है.



दरअसल, अकाली दल और बीएसपी के कार्यकर्ता कैप्टन के घर से कुछ ही दूरी पर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. अकाली दल कोविड किट घोटाले की जांच और कैप्टन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह को हटाने की मांग कर रहा है.



Punjab: Shiromani Akali Dal (SAD) leaders and workers hold a protest against the state govt outside the residence of CM Captain Amarinder Singh at Siswan pic.twitter.com/H32pOzJIPb