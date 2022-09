VIDEO: सड़क पर मोड़ लेते हुए पलटा ट्रक, मलबे में दबकर परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

चंडीगढ़. पंजाब में नवांशहर जिले में चंडीगढ़-फगवाड़ा सड़क पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई. इस दुर्घटना में एक दूसरी कार में सवार तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं. सोशल मीडिया पर इस हादसे का एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में दिख रहा है कि एक लोडेड ट्रक बेहद तेज गति से मोड़ लेने की कोशिश करते हुए संतुलन खो देता है और सड़क पर पलट जाता है. इससे सामने से आ रही दो तेज रफ्तार कार उस ट्रेलर से टकरा गईं. इनमें से एक कार को उस ट्रेलर से गिरने मलबे के नीचे पूरी तरह दब गई.

3 people died in a road #accident on Phagwara-Rupnagar highway in Nawanshahr district of #Punjab. pic.twitter.com/XDoGITsxwU

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 13, 2022