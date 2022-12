VIDEO: साइकिल पर दुनिया का चक्कर लगाने निकला नॉर्वे का शख्स, पंजाब में लुटा; देखिए पुलिस ने क्या किया

चंडीगढ़. पंजाब पुलिस ने लुधियाना में साइकिल से दुनिया की यात्रा पर निकले नॉर्वे के नागरिक के साथ हुई लूटपाट के मामले में शनिवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने लुटरों से लूटे गए फोन को भी बरामद कर लिया है. पुलिस ने बताया कि घटना के दो दिन के अंदर मामले को सुलझा दिया गया.

पंजाब पुलिस ने ट्विटर पर बताया, “ नॉर्वे के नागरिक एस्पेन लिलीन्जेन साइकिल से दुनिया की यात्रा पर निकले हैं. लुधियाना में उनके निजी सामान को लूट लिया गया था. लुधियाना पुलिस ने त्वारित कार्रवाई करते हुए घटना के दो दिन के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बरामद मोबाइल को पीड़ित को लौटा दिया.”

Mobile phone of Norway citizen, Aspen was snatched in ludhiana during Solo World Cycling Tour. Acting promptly, Case solved within 48 hours, both the snatchers are caught and robbed mobile handed back. pic.twitter.com/PIBxoyG0fb

