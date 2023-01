चंडीगढ़. अपने घर के पास ही कुत्‍तों को खाना खिला रही 25 साल की युवती को एक तेज रफ्तार एसयूवी ने जोरदार टक्‍कर मार दी. यह घटना शनिवार रात ही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया (social media) पर वायरल हो (viral video) रहा है. खबरों के मुताबिक युवती तेजस्विता और उसकी मां मनजिंदर कौर फुटपाथ के पास आवारा कुत्‍तों को खाना खिला रहीं थीं. तभी एक तेज रफ्तार SUV ने बेटी तेजस्विता को कुचल दिया. वर्तमान में उसे सेक्‍टर 16 के एक सरकारी मल्‍टी स्‍पेशलिटी अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. हिट एंड रन मामले में अभी तक वाहन और ड्राइवर की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस (Chandigarh police) का कहना है कि परिवार और पीड़िता के बयान दर्ज होना अभी बाकी है. इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की जा रही है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि तेजस्विता को सिर सहित शरीर में कई जगह चोटें आई हैं और डॉक्‍टर्स उसका इलाज कर रहे हैं. इधर, सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि युवती तेजस्विता कुत्‍ते को खाना दे रही है, तभी तेज रफ्तार एसयूवी उसे टक्‍कर मार देती है. घायल युवती की मां मनजिंदर कौर ने बताया कि एसयूवी टक्‍कर मारने के बाद रूकी नहीं. घायल तेजस्विता मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन कोई भी उसके लिए नहीं रूका.

