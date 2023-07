चंडीगढ़. शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन की अटकलों पर कहा कि उनकी पार्टी का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ तो यह सवाल कैसे उठ रहा है.

उन्होंने कहा, ‘हमारा गठबंधन बसपा से है तो यह सवाल कैसे उठ रहा है. यह हमारी नियमित बैठक है. मैं एक महीने बाद आया हूं, इसलिए हमारी नियमित बैठक हो रही है… हमने वैट वृद्धि और पानी के मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक की.’

#WATCH | Chandigarh | We have an alliance with BSP, so how is this question even arising. This is our routine meeting. I have come after a month so we are having a routine meeting…We held the meeting to discuss VAT increase and water issues…: President of Shiromani Akali Dal,… pic.twitter.com/R953CpRloQ

— ANI (@ANI) July 6, 2023