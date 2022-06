'सिखों को कमजोर करने के लिए पंजाब में फैलाया जा रहा है ईसाई धर्म': अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह

नई दिल्ली: अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह (Giani Harpreet Singh) ने सोमवार को आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब (Punjab News) में ईसाई धर्म (Christianity) फैलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस समय सिखों को ऐसी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जो उन्हें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर बना रही है. हमें कमजोर बनाने के उद्देश्य से पंजाब के गांवों में ईसाई धर्म फैलाया जा रहा है.

सीमावर्ती इलाकों के सिखों से की अपील

जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि मैं सभी सिखों खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले सिखों से अपील करता हूं कि वह सिख धर्म को तेजी से फैलाए ताकि हमें मजबूती मिले. उन्होंने कहा कि अगर हम धार्मिक रूप से मजबूत नहीं होगे तो हम आर्थिक और समाजिक रूप से भी मजबूत नहीं बन पाएंगे और इसके बाद हम राजनीतिक रूप से भी कमजोर हो जाएंगे.

Amritsar, Punjab | Sikhs are facing a lot of difficulties that are making us weak religiously, socially & economically. Christianity is being spread across villages of Punjab to weaken us: Giani Harpreet Singh, Jathedar Akal Takht (1/2) pic.twitter.com/PorViY9pkv

