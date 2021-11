पंजाब: ऑटो वाले ने दिल से बुलाया, डिनर के लिए गरीब ड्राइवर के घर पहुंचे केजरीवाल

चंडीगढ़. 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) की तैयारियों के मद्देनजर पंजाब पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने लुधियाना में ऑटो और कैब ड्राइवर के यूनियन को संबोधित किया. इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर ने सीएम केजरीवाल का दिल जीत लिया. भरी सभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रशंसक और ऑटो ड्राइवर ने उन्हें घर पर डिनर करने का ऑफर दे डाला. जिसे मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंजूर कर लिया और रात में भगवंत मान समेत अन्य नेताओं के साथ उस ऑटो ड्राइवर के घर खाने के लिए पहुंच गए.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लुधियाना में ऑटो और कैब ड्राइवर यूनियन के लोगों के साथ संवाद कर रहे थे और उनकी समस्याएं सुन रहे थे. इसी दौरान दिलीप तिवारी नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने सीएम केजरीवाल से कहा कि…

“सर, मैं आपको बड़ा फैन हूं और ऑटो वाला भी हूं. आप ऑटो ड्राइवर्स की मदद करते हैं. क्या आप इस गरीब ऑटो वाले के घर खाना खाने के लिए आएंगे? मैं आपको दिल से आमंत्रित कर रहा हूं.”

ऑटो ड्राइवर दिलीप तिवारी के यह कहने के बाद पूरा हाल तालियों की आवाज से गूंज उठा. ऑटो ड्राइवर दिलीप के निमंत्रण पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि, क्या मैं अपने साथ भगवंत मान और हरपाल सिंह को साथ ला सकता हूं. हम सब साथ आएंगे.

डिनर के लिए ऑटो ड्राइवर के घर पहुंचे केजरीवाल

#WATCH | Delhi CM and AAP Convenor Arvind Kejriwal took a ride in an auto-rickshaw in Ludhiana, Punjab

Later, Kejriwal had dinner at the residence of the auto-rickshaw driver pic.twitter.com/hcUOzIrEmY

— ANI (@ANI) November 22, 2021