गन्ने की कीमतों को लेकर किसान यूनियनों का प्रदर्शन, पंजाब के कई शहरों के रास्ते बंद

चंडीगढ़. पंजाब सरकार (Punjab Government) द्वारा घोषित गन्ने के ऐग्रिड प्राइस (एसएपी, Agrid Price SAP of sugarcane) में 15 रुपये की बढ़ोतरी के विरोध में 32 किसान संगठनों ने शुक्रवार को NH-1 के साथ जालंधर-फगवाड़ा (Jalandhar-Phagwara section along NH-1) खंड पर धनोवली में घेराबंदी कर जालंधर, अमृतसर और पठानकोट (Jalandhar, Amritsar and Pathankot) सहित राज्य के प्रमुख शहरों के बीच सभी सीधे संपर्क मार्गों पर चक्का जाम कर दिया है. किसान एसएपी 70 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार ने मूल्य में चार साल बाद आंशिक बढोतरी की है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है.

किसानों के इस प्रदर्शन के कारण NH पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को गंतव्य स्थानों पर पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा. पुलिस को लोगों की सुविधा के लिए सारे रूट डायवर्ट करने पड़े. किसानों ने धरना स्थल के पास रेलवे क्रासिंग के पास दिल्ली-अमृतसर रेल लाइन जाम करने की भी धमकी दी है. उन्होंने यह भी कहा है कि यदि राज्य सरकार उनकी मांग के अनुरूप गन्ने का एसएपी नहीं बढ़ाती है तो वे राजमार्ग पर ‘पक्का मोर्चा’ लगाएंगे.

हालांकि किसान पहले से ही हजारों की संख्या में मौजूद हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) के अध्यक्ष मंजीत राय का कहना है कि अभी तक केवल 15 फीसदी किसान ही जुटे हैं और पंजाब भर से विभिन्न किसान काफिले अभी भी रास्ते में हैं.

गौरतलब है कि राज्य के गन्ना काश्तकारों के हितों की सुरक्षा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने आज पिराई सीजन, 2021-22 के लिए गन्ने की सभी कीमतों के ऐग्रिड प्राइस (एसएपी) में प्रति क्विंटल 15 रुपये की बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है. इस फैसले से गन्ने के भाव में हुए वृद्धि के मुताबिक अग्रिम किस्म की कीमत 310 रुपये से बढ़ कर 325 रुपये, दरमियानी किस्म 300 से 315 रुपये और पिछेती किस्म 295 से बढ़कर 310 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है. आगामी पिराई सीजन 2021-22 के लिए राज्य भर में 1.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल गन्ने की काश्त अधीन है जिसमें से चीनी मिलों द्वारा लगभग 660 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की जाएगी. सरकार की माने तो गन्ने की कीमतों में हुई वृद्धि से पंजाब के किसानों को बीते साल की अपेक्षा 230 करोड़ रुपये का और ज्यादा लाभ होगा.