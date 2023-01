चंडीगढ़. पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने राज्‍य में बड़ी फिल्‍म सिटी (Film City in Punjab) बनाने का ऐलान किया है. भारत में ही नहीं बल्कि दुनियाभर में पंजाबी म्‍यूजिक, गानों और पंजाबी सिंगर्स से लेकर पंजाबी फिल्‍मों के बढ़ते क्रेज और दीवानगी को देखते हुए अब पंजाब सरकार बॉलीवुड इंडस्‍ट्री (Bollywood) को उभरते पंजाबी सिनेमा से जोड़ने की तैयारी कर रही है. इससे पंजाब के युवाओं और उभरती प्रतिभाओं को और निखरने व नाम कमाने का मौका मिलेगा.

मुंबई पहुंचे सीएम मान ने कहा, मैं यहां पंजाबी सिनेमा इंडस्‍ट्री को बॉलीवुड से जोड़ने के लिए आया हूं. मैं मुंबई में स्‍थापित फिल्‍म स्‍टूडियोज से आग्रह करूंगा कि वे अपने स्‍टूडियो पंजाब में भी स्‍थापित करें.’ ऐसा होने से न केवल पंजाबी सिनेमा उद्योग को पंख लगेंगे बल्कि पंजाबी म्‍यूजिक इंडस्‍ट्री की उभरती प्रतिभाओं को भी बेहतर करियर और प्‍लेटफॉर्म मिलेगा.

पंजाबी गानों की दुनिया है दीवानी

बता दें कि पंजाबी सॉन्‍ग, म्‍यूजिक और पंजाबी सिंगर्स का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. यहां तक कि बॉलीवुड गानों से भी ज्‍यादा पंजाबी सॉन्‍ग्‍स का क्रेज काफी ज्‍यादा है. यही वजह है कि न सिर्फ पंजाबी एलबम्‍स बल्कि बॉलीवुड फिल्‍मों में भी पंजाबी सॉन्‍ग्‍स इस्‍तेमाल किए जाते हैं. कई पंजाबी सिंगर जैसे गुरु रंधावा (Guru Randhawa), दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh), हार्डी संधू (Harrdy Sandhu), हनी सिंह, बब्‍बू मान (Babbu Mann), गिप्‍पी ग्रेवाल, करन आहूजा, जस्‍सी गिल आदि बॉलीवुड से भी जुड़े हैं देश-विदेश में नाम कमा चुके हैं. वहीं हाल ही में जान गंवाने वाले मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गाने आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं.

We are planning to establish a big film city in Punjab. I will request film studios in Mumbai to establish their studios in Punjab also. I am here to connect the Punjabi cinema industry and Bollywood: Punjab CM Bhagwant Mann in Mumbai pic.twitter.com/8yAHncVwSN

— ANI (@ANI) January 22, 2023