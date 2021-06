जालंधर. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामले पहले के मुकाबले अब कम हो गए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण (Covid 19) से उबर चुके मरीजों को ब्‍लैक और ग्रीन फंगस के केस सामने आ रहे हैं. अब पंजाब (Punjab) में भी ग्रीन फंगस (Green Fungus) का पहला मामला सामने आया है. इसकी पुष्टि जालंधर के सिविल हॉस्पिटल में महामारी विशेषज्ञ डॉ. परमवीर सिंह ने की है.



डॉ. परमवीर सिंह का कहना है कि पंजाब में ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया है. ग्रीन फंगस का मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुआ है. वह डॉक्‍टरों की निगरानी में है. इससे पहले भी इसका एक केस सामने आया था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई थी.



Punjab | We've received out first confirmed case of green fungus. Patient had recovered from COVID, he is under observation, can't say stable though. There was another case before, but it was unconfirmed: Dr Paramvir Singh, Dist Epidemiologist at Civil Hospital, Jalandhar(19.06) pic.twitter.com/7QxvoJFYw3