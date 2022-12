पंजाब: गुरदासपुर जिले में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF जवानों की फायरिंग के बाद वापस लौटा, सर्च ऑपरेशन जारी

चंडीगढ़: पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक स्थित बीएसएफ की चंदू वडाला चौकी के पास 250 मीटर की ऊंचाई पर एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया. भारतीय जवानों द्वारा फायरिंग किए जाने के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा की तरफ चला गया. फिलहाल आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी ड्रोन करीब 15 सेकंड तक भारतीय सीमा क्षेत्र में इधर-उधर घूम रहा था. इस दौरान सीमा पर गश्त कर रहे बीएसएफ के जवानों ने उसे रोकने के लिए करीब 40 राउंड फायरिंग कर डाली और रोशनी के लिए करीब 6 बम दागे, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तानी सीमा में लौट गया. बता दें कि भारत के पंजाब का जिला गुरदासपुर पाकिस्तान की सीमा से काफी सटा हुआ इलाका है. पाकिस्तान की ओर से अक्सर इस इलाके में घुसपैठ की कोशिशें देखी जाती रही हैं. वहीं हाल वर्षों में ड्रोन का इस्तेमाल नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता रहा है.

Punjab | A Pakistani drone was seen inside the Indian territory, at a height of 250 metres, at the Chandu Wadala post of BSF in Dera Baba Nanak, Gurdaspur district. The drone went back to the Pakistani side after the jawans fired at it. Search in the nearby areas is underway. pic.twitter.com/Y8sVAde8ay

