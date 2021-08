हरीश रावत बोले- पंजाब में सबकुछ चल रहा ठीक तो सिद्धू ने कहा- मैं शांत बैठने वाला नहीं

चंडीगढ़. पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) के पहले कांग्रेस (Congress) आलाकमान पार्टी के अंदर सबकुछ ठीक करना चहता है लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) और कैप्‍टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) के बीच चल रहा दंगल खत्‍म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों द्वारा हाल के दिनों में दिए गए विवादित बयान पर अब पार्टी आलाकमान ने एक्शन ले लिया है. पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के कहने पर नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली (Malvinder Singh Mali) ने इस्तीफा दे दिया है.

मालविंदर सिंह के इस्‍तीफे से जुड़ी जानकारी देते हुए हरीश रावत ने मीडिया को बताया कि सलाहकार ने कहा ​है कि ये उनका निजी मामला है और अब ये मामला पूरी तरह से समाप्त हो गया है. उन्होंने कहा कि मैंने सिद्धू के सलाहकार के तौर पर ये बयान नहीं दिया है. नवजोत सिंह सिद्धू की ‘निर्णय लेने में स्वतंत्रता की कमी’ से जड़ी टिप्पणी पर रावत ने कहा, मैं मीडिया की अटकलों के आधार पर उनसे सवाल नहीं कर सकता. मैं बयान का संदर्भ देखूंगा. वह पार्टी प्रमुख हैं, उनके अलावा कोई और निर्णय नहीं ले सकता है.

I can’t question him on the basis of media speculation… I will see the context of the statement . He is party chief, who other than him can take decisions?: Cong Punjab in-charge Harish Rawat on Navjot Singh Sidhu’s ‘lack of freedom in decision making’ remark pic.twitter.com/RKO99ollqa

— ANI (@ANI) August 27, 2021