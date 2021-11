पंजाबः किसान बोले- SAD के गुंडों ने कुचलने की कोशिश की, अकाली का आरोप- हमारे वाहन पर हुआ हमला

चंडीगढ़. पंजाब (Punjab) में चुनाव प्रचार से पहले शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal Badal) और किसान नेता (Farmer Leader) आमने-सामने आ गए हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) का आरोप है कि बुधवार को जब वह फिरोजपुर (Ferozepur) के दौरे पर थीं, उसी दौरान कुछ किसानों ने उनके काफिले को रोक लिया और हमला कर दिया. शिरोमणि अकाली दल ने इस पूरी घटना का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दो प्रदर्शनकारियों को काफिले में मौजूद एक वाहन के बोनट पर बैठा दिखाया गया है. इनमें से एक किसान कथित तौर पर वाहन से गिर पड़ा और उसकी पसलियां टूट गईं. एक अन्य कथित वीडियो में प्रदर्शनकारियों को एक एसयूवी पर डंडे से हमला करते हुए दिखाया गया है. वहीं किसानों का आरोप है कि अकाली कार्यकर्ताओं ने हवा में कुछ राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद किसानों ने उनके काफिले को रोक लिया था.

इंडियन एक्‍सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक भारतीय किसान यूनियन (दकोंदा) के अध्यक्ष बूटा सिंह बुर्जिल ने कहा है कि यह लखीमपुर जैसी एक और घटना थी, जिसमें शिअद के गुंडों ने किसानों को कुचलने की कोशिश की थी. इस घटना में हमारे कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं. हम केवल हरसिमरत कौर से सवाल पूछना चाहते थे. किसान नेता हरनेक सिंह मेहमा ने कहा कि जब हमें हरसिमरत से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी गई, तब भी युवा अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने 2-3 किसानों की पिटाई की.

The murderous attack on S. Vardev Singh Noni Maan (SAD candidate- Guru Harsahai) after ex- Union min @HarsimratBadal_ ’s function is condemnable! Punjab is now a haven for all nefarious activity & goons as Cong govt continues to sleep. We demand immediate arrest of culprits. pic.twitter.com/KMfilysrX4

— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) November 10, 2021