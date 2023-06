एस. सिंह

चंडीगढ़. लुधियाना में लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले में दस में से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने ट्वीट कर आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि राजगुरु नगर के समीप सीएमएस इंफो सिस्टम लिमिटेड के कार्यालय में 10 जून को हुई 8.49 करोड़ रुपये की लूट की गुत्थी को पुलिस ने 60 घंटे में सुलझा लिया है. उन्होंने कहा कि पांच आरोपियों को लुधियाना के निकटवर्ती गांव से काबू कर लिया लिया है और इनसे लूट की एक बड़ी रकम भी बरामद कर ली गई है.

गौरतलब है कि बीते शनिवार की तड़के लगभग 10 हथियारबंद लोगों ने एक एटीएम कैश कंपनी के कार्यालय में घुस कर कर्मचारियों को बंधक बना लिया था और कार्यालय में रखा हुआ 8.49 करोड़ कैश लेकर एटीएम कैश वैन में फरार हो गए थे. इस वैन को लुटरों ने मुल्लांपुर के पास छोड़ दिया था.

In a major breakthrough, @Ludhiana_Police, supported by Counter Intelligence has solved the Cash Van Robbery case in less than 60 hours.

Out of 10 accused involved in planning, 5 main apprehended and major recovery effected.Investigations are ongoing. (1/2)

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) June 14, 2023