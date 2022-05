Fire In Amritsar: अमृतसर के गुरु नानक देव हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

नई दिल्ली: पंजाब (Punjab News) के अमृतसर (Amritsar Fire) में गुरु नानक देव हॉस्पिटल में आग लग गई. बताया जा रहा है कि अस्पताल में आग ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से फैली. अस्पताल में आग लगते ही चारो तरफ अफरा तफरी मच गई और मरीज सड़कों पर भागने लगे. हॉस्पिटल के अंदर फैलती आग को देखते हुए आनन-फानन में करीब 600 से अधिक मरीजों को बाहर निकालना पड़ा.

गुरु नानक देव अस्पताल में आग लगने की घटना शनिवार दोपहर 2 बजे की है. वीकेंड होने की वजह से ओपीडी में मरीज नहीं थे लेकिन, अस्पताल में करीप 600 से अधिक उपचाराधीन मरीज मौजूद थे. आग लगने की सूचना पाते ही दमकल विभाग की गाड़िया मौके पर पहुंचीं और दमकलकर्मियों की मदद से मरीजों को बाहर निकाला गया. बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया. फिलहाल राहत की बात यह है कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. सभी मरीज पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

#WATCH | Fire broke out in the Guru Nanak Dev Hospital in Amritsar, Punjab. pic.twitter.com/p8ko100hRx

— ANI (@ANI) May 14, 2022