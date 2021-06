पंजाब: मिल्खा सिंह का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार, एक दिन के शोक का ऐलान

चंडीगढ़. भारत के महान फर्राटा धावक ‘फ्लाइंग सिख’ मिल्खा सिंह (Milkha Singh) का एक महीने तक कोरोना संक्रमण (Corona Infection) से जूझने के बाद निधन हो गया. मिल्‍खा सिंह के निधन पर पंजाब (Punjab) के मुख्‍यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने शोक जताया और कहा कि पंजाब सरकार मिल्खा सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेगी और ट्रैक लीजेंड के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा. बता दें कि शुक्रवार देर शाम 91 वर्षीय मिल्‍खा सिंह की कोविड-19 (Covid-19) के बाद उत्पन्न हुई जटिलताओं के कारण हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद रात करीब 11:30 बजे उन्‍होंने आखिरी सांस ली.



अमरिंदर सिंह ने मिल्‍खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, 'पंजाब सरकार मिल्खा सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेगी और ट्रैक लीजेंड के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा'. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन एक युग का अंत है और उनके जाने से भारत और पंजाब एक लिहाज से गरीब हुए हैं.



Have directed that Late Milkha Singh Ji will be given a State Funeral by our Government. Also Punjab will observe one day of State mourning as a mark of respect to the departed legend. pic.twitter.com/V5ewngTO0j

Upset and saddened to hear of Milkha Singh Ji’s demise. It marks the end of an era and India & Punjab are poorer today. My condolences to the bereaved family & millions of fans. The legend of the Flying Sikh will reverberate for generations to come. Rest in peace Sir! pic.twitter.com/7yK8EOHUnS