VIDEO: मोहाली में बड़ा हादसा, 50 फीट की ऊंचाई से गिरा दशहरा ग्राउंड में लगा बड़ा झूला, 50 लोग घायल

मोहाली. पंजाब के मोहाली (Mohali) में एक झूला गिरने से बड़ा हादसा हो गया है. मोहाली फेस 8 दशहरा ग्राउंड में लगे मेले में करीब 50 फीट की ऊंचाई वाला झूला अचानक से गिरा जिसमें करीब 50 लोग झूले पर बैठे थे. झूले में बैठे सभी लोगों को चोट आई है. इस हादसे में 4 बच्चों सहित 7 महिलाओं को काफी गंभीर रूप से चोट आई है.

ड्राप टावर झूला जब वापस नीचे आ रहा था तो झूले का हुक तार से निकल गया जिसके बाद झूला 6 सेकेंड में तेजी से आकर नीचे गिर गया. घटना का वीडियो भी सामने आया जिसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना खतरनाक था. मौके पर मौजूदा लोगों ने तुरंत घायलों को अपनी गाड़ियों से अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया था.

Punjab | Injured were brought to a hospital in Mohali after a swing broke mid-air and crashed down during a fair yesterday https://t.co/P1ifZri9CL pic.twitter.com/ZX9zS6X8gp

— ANI (@ANI) September 5, 2022