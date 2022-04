पूर्व विधायकों के साथ गवर्नर से मिले नवजोत सिंह सिद्धू? कहा- दिल्ली तक लड़ेंगे पंजाबियों के हक की लड़ाई

चंडीगढ़: भले ही नवजोत सिंह सिद्धू अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने नेतृत्व में कथित तौर पर कांग्रेस को मजबूत करने का एजेंडा छेड़ रखा है. अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सिद्धू लगातार समानांतर बैठकें कर रहे हैं. इसी कड़ी में गरुवार को उन्होंने कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों नवतेज चीमा और अश्विनी सेखड़ी के साथ पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात की.

इस मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया, ‘पंजाब के ज्वलंत मुद्दों पर माननीय राज्यपाल पंजाब श्री बनवारीलाल पुरोहित जी को ज्ञापन सौंपा…पंजाब के लोगों की आवाज को हमने उनके समक्ष रखा और उन्होंने हमें धैर्यपूर्वक सुना. राज्यपाल ने कहा कि वह इस मामले को देख रहे हैं…हम पंजाब, पंजाबियत और पंजाबियों के अधिकारों के लिए दिल्ली भी जाएंगे.’ उन्होंने अपने ज्ञापन में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, पंजाब पुलिस के राजनीतिकरण, बिजली संकट और गेहूं उत्पादकों के लिए 500 रुपये के बोनस की मांग की है.

Submitted Memorandum on burning issues of Punjab to the Hon’ble Governor Punjab Shri Banwarilal Purohit ji… Resonating the people’s voice… He gave us patient hearing , said he’s looking into the matter… Will even go to Delhi for Punjab, Punjabiyat and the rights of Punjabis… pic.twitter.com/YdyO8G5QOE

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) April 21, 2022