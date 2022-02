BSP ने अब तक पंजाब के लिए CM फेस घोषित नहीं किया, नवजोत सिद्धू पर आई मीम्स की बाढ़

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम को सीएम उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया. लुधियाना में एक वर्चुअल रैली के दौरान चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ का किस्सा साझा करने के बाद राहुल गांधी ने कहा, “यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन पंजाब के लोगों ने इसे आसान बना दिया क्योंकि वे चाहते थे कि उनका सीएम एक गरीब परिवार से आने वाला हो.”

राहुल गांधी ने कहा, ‘यह पंजाब का फैसला है. यह मेरा निर्णय नहीं है. मैंने फैसला नहीं किया है. मैंने कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों, विधायकों, लोगों, पंजाब के युवाओं से पूछा… लोगों ने जो कहा वह मुझे मेरे अंतिम निर्णय तक ले गया.” इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हीरों की पार्टी है और उनमें से किसी एक को चुनना आसान नहीं था. सीएम उम्मीदवार के लिए नाम का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी, सिद्धू और जाखड़ को धन्यवाद देते हुए चन्नी भावुक हो गए और कहा कि वह पूरी ईमानदारी से पंजाब की सेवा करेंगे.

इस बीच, सीएम चेहरे के लिए नवजोत सिद्धू को नजरअंदाज कर चन्नी पर मुहर लगाने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कोई सिद्धू को सीएम कैंडिडेट के लिए बसपा में जाने की सलाह दे रहा है, तो कोई दूसरी पार्टी की ओर रुख करने का. ट्विटर पर कुछ इस तरह से सिद्धू पर कसा जा रहा है तंज…

एक यूजर ने कहा, “सपना टूट गया नवजोत सिंह सिद्धू का, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां.”

एक और यूजर ने कहा, “मैं नवजोत सिंह सिद्धू को सलाह देता हूं कि बसपा ने अब तक पंजाब के लिए अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है. कृपया कर मायावती से अप्वॉइंटमेंट लें.”

