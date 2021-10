नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी को हिरासत में रखने को लेकर उप्र पुलिस पर साधा निशाना

चंडीगढ़. कांग्रेस (Congress) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाद्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को हिरासत में लेने पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर बुधवार को हमला बोला और पुलिस पर संविधान की भावनाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. सिद्धू ने पिछले दिनों पंजाब इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि उसे पार्टी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है.

सिद्धू ने मंगलवार को भी चेतावनी दी थी कि यदि उनकी पार्टी की नेता प्रियंका गांधी वाद्रा को बुधवार तक नहीं छोड़ा गया और किसानों की हत्या के सिलसिले में केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो कांग्रेस की पंजाब इकाई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के लिए कूच करेगी.

54 hours passed !! @priyankagandhi Ji has not been produced before any Court … unlawful detention beyond 24 hours is a clear violation of the fundamental rights.

BJP & UP Police :- You are violating the spirit of the Constitution, impinging on our basic human rights !!

