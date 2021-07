अमरिंदर सिंह से खींचतान के बीच नवजोत सिद्धू ने अनोखे अंदाज में विपक्षी पार्टियों पर कसा तंज

चंडीगढ़. कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को अपने अनोखे अंदाज में पंजाब की विपक्षी पार्टी (शिरोमणि अकाली दल और भाजपा) पर तंज कसा जो राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ उनकी चल रही खींचतान को लेकर उन्हें पार्टी बदलने का इशारा कर रहे हैं. उन्होंने ट्वीट किया, 'Our Opposition singing about me and other loyal Congressmen :- तुम अगर आप (AAP) में आयोगे तो कोई बात नहीं ... तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी.'

पंजाब में कांग्रेस में गुटबाजी समाप्त करने के मद्देनजर पार्टी नेतृत्व के प्रयासों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद सिद्धू ने पूर्ववर्ती शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा था.

पंजाब में 2015 में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी और उसके बाद हुई पुलिस फायरिंग के मामले में सिद्धू सरेआम मुख्यमंत्री के खिलाफ हमला कर मामले की जांच में देरी करने का आरोप लगाते रहे हैं. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2015 की पुलिस गोलीबारी के मामले में एक जांच को रद्द कर दिया था, इसके बाद से सिद्धू, कैप्टन के खिलाफ लगातार हमलावर रहे हैं.