पंजाब में बॉर्डर पर BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया, नशे की तस्करी को दिया जा रहा था अंजाम

नई दिल्ली: पंजाब के अमृतसर (Amritsar News) में एक बार फिर से पाकिस्तानी ड्रोन (Pakistani Drone) के घुसने की सूचना मिली. पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से कई बार ड्रोन को भारतीय सीमा को पार कराने की कोशिश की गई है. गुरुवार को सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवानों को करीब 01 बजकर 15 मिनट पर अमृतसर सेक्टर के गांव धनों कलां के पास पाकिस्तान की तरफ से भारतीय वायु क्षेत्र में कुछ उड़ने वाली संदिग्ध सामान का एहसास हुआ जिसके बाद जवानों ने उसे फायरिंग करके नीचे उतार दिया. इस ड्रोन का प्रयोग नशे की तस्करी करने के लिए प्रयोग किया जा रहा था जिसे जवानों ने विफल कर दिया.

ड्रोन के नीचे गिरने के बाद पूरे इलाके को जवानों ने घेर लिया और तुरंत इसकी जानकारी पुलिस और सहयोगी एजेंसियों को दी गई. बाद में जवानों को धनों कला गांव के पास सुबह 6 बजकर 15 मिनट पर काले रंग का ड्रोन मिला. बरामद किया गया ड्रोन एक चाइनीज ड्रोन था. इस चाइनीज ड्रोन का नाम डीजे मैट्रिक 300 है.

Today at about 1:15 am, BSF troops shot down a Quadcopter, “Made in China”, Model-DJI Matrice – 300” near Dhanoe Kalan, Amritsar sector. They had heard buzzing sound of a suspected flying object/drone entering from Pakistan into Indian territory in the area. pic.twitter.com/k4y7vuEA5Q

