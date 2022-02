Punjab Election: जालंधर में बोले PM मोदी- मैं मंदिर जाना चाहता था लेकिन यहां की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए

नई दिल्ली: पंजाब की चुनावी जंग जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं. इस बीच सोमवार को प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पंजाब के जालंधर (PM Modi in jalandhar) में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे. पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए चन्नी सरकार पर जमकर निशाना साधा. पीएम ने कहा कि पंजाब की धरती गुरुओं, पीरों, फकीरों और क्रांतकारियों की धरती है और यहां आने में सुख की अनुभूति होती है.

चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Punjab Visit) ने 5 जनवरी को अपनी सुरक्षा में चूक होने के लिए राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह आज एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाना चाहते थे लेकिन सरकार ने सुरक्षा देने में अपने हांथ खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पुलिस द्वारा वे यात्रा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे.

#WATCH | During the 2014 elections…they (Congress) stalled my helicopter in Pathankot because their ‘Yuvraj’ (Rahul Gandhi) was going visit in another corner of Punjab: PM Modi in Punjab pic.twitter.com/OVsCqNLnT9

— ANI (@ANI) February 14, 2022