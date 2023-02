पंजाब: सतर्कता ब्यूरो के हत्थे चढ़ा ‘आप’ विधायक का ‘करीबी’, घूस लेते हुए फार्म हाउस से रंगे हाथ गिरफ्तार

चंडीगढ़: पंजाब में बठिंडा ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमित रतन के करीबी माने जाने वाले एक व्यक्ति को राज्य सतर्कता ब्यूरो ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है. ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि पटियाला के समाना के निवासी राशिम गर्ग को चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया.

बठिंडा जिले के घुड़ा की ग्राम प्रधान सीमा रानी के पति शिकायतकर्ता प्रीतपाल सिंह ने आरोप लगाया कि गर्ग संगत के प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) से 25 लाख रुपये का सरकारी अनुदान जारी कराने की एवज में उनकी पत्नी से पांच लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था. शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी पहले ही 50 हजार रुपये रिश्वत ले चुका था और बाकी रुपये की मांग कर रहा था.

#WATCH | Bathinda, Punjab: Vigilance team arrests AAP MLA Amit Ratan’s Personal Assistance from Bathinda Circuit House for allegedly taking a bribe of Rs 4 lakhs pic.twitter.com/WgTiWJVxbJ

— ANI (@ANI) February 16, 2023