Punjab Assembly Election 2022: अमृतसर सेंट्रल सीट बनी कांग्रेस का गढ़, 1997 से एक चुनाव नहीं हारे ओमप्रकाश सोनी

अमृतसर. अमृतसर के अंतर्गत 9 विधानसभाएं आती हैं ज‍िनमें से पांच तो अमृतसर नाम से ही बनी हैं. इनमें अलग-अलग व‍िधानसभाओं में अमृतसर नॉर्थ, साउथ, ईस्‍ट, सेंट्रल और वेस्‍ट से ही पांच व‍िधानसभा हैं. स‍िर्फ अमृतसर वेस्‍ट सीट (Amritsar West seat) ही एससी आरक्ष‍ित श्रेणी वाली व‍िधानसभा है. इसका फायदा कांग्रेस को 2017 के चुनाव में दूसरी सीट पर जीत हा‍स‍िल करने में भी म‍िला है.

अहम बात है क‍ि यह पांचों ही सीट कांग्रेस (Congress) के कब्‍जे वाली हैं. अमृतसर संसदीय सीट (Amritsar parliamentary seat) भी 2019 से कांग्रेस के कब्‍जे में है. इस संसदीय सीट को कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता है. इस सीट की 9 में से 8 व‍िधानसभा में कांग्रेस का ही कब्‍जा है. स‍िर्फ मजीठा सीट (Majitha Seat) पर ही श‍िरोमण‍ि अकाली दल (SAD) का कब्‍जा है जोक‍ि 2007 से अपनी जीत बरकरार रखे हुए है.

अमृतसर सेंट्रल सीट (Amritsar Central Seat) पर कांग्रेस और भाजपा (BJP) की जीत का म‍िलाजुला असर ही रहा है. 2017 में कांग्रेस के ओमप्रकाश सोनी (Omprakash Soni) ने भाजपा के तरुण चुघ को 21,116 वोटों के मार्जिन से हराया था. कांग्रेस के ओम प्रकाश सोनी को 51,242 (56.49%) वोट और भाजपा के तरुण चुघ 30,126 (33.21%) वोट हास‍िल हुए थे. वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के तीसरी पोज‍िशन पर रहते हुए अजय गुप्‍ता को स‍िर्फ 7,171 (7.91%) मत ही हास‍िल हुए थे. ले‍क‍ि‍न इस सीट पर नोटा (None Of The Above) के चौथे नंबर पर रहते हुए भी 919 (1.01%) वोट पड़े. ओमप्रकाश सोनी ने 2012 के चुनाव में भी भाजपा के तरूण चुघ को 12,797 वोटो के अंतराल से हराया था.

तीन बार अमृतसर वेस्‍ट (SC) से MLA रहे ओमप्रकाश सोनी

इस बीच देखा जाए तो ओमप्रकाश सोनी अमृतसर सेंट्रल सामान्‍य सीट से तो 2012 और 2017 से लगातार जीत रहे हैं. इससे पहले वह अमृतसर वेस्‍ट एससी र‍िजर्व सीट से भी 2007 में व‍िधायक चुने गए थे. इतना ही नहीं कांग्रेस ज्‍वाइन करने से पहले सोनी र‍िजर्व सीट से 1997 और 2002 के चुनाव न‍िर्दलीय व‍िधायक के रूप में जीतते रहे हैं.

BJP ने भी जीती है तीन बार यह सीट

अमृतसर सेंट्रल पर 2007 में भाजपा से लक्ष्मी कांता चावला ने कांग्रेस के दरबारी लाल को हराकर जीत हासिल की थी. 2002 में कांग्रेस से दरबारी लाल ने भाजपा के लक्ष्मी कांता चावला को हराकर जीत हासिल की थी. अमृतसर सेंट्रल विधानसभा सीट अमृतसर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है जहां से कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला सांसद है.

कांग्रेस 5 बार लहरा चुकी है जीत का परचम

अमृतसर सेंट्रल सीट से कांग्रेस 1997 से अब तक 5 बार के व‍िधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करते हुए 62.5% फीसदी वोट अर्ज‍ित कर चुकी है. भाजपा (BJP) भी इस सीट को तीन बार जीतते हुए 37.5% वोट हासिल कर चुकी है. इस विधानसभा क्षेत्र में 1,44,650 मतदाता हैं.

