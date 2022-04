पंजाब विधानसभा भर्ती घोटाला: पूर्व उपाध्यक्ष पर आरोप- भतीजी को ही बनाया था रसोइया, 50000 रुपये थी तनख्वाह

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अजैब सिंह भट्टी पर भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है. ‘द ट्रिब्यून’ प्रकाशित एक रिपोर्ट के अजैब सिंह भट्टी की भतीजी सुमनप्रीत कौर उनके रसोइए के रूप में काम करती थीं, जिसके लिए उन्हें 50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुमनप्रीत बाद में, पंजाब विधानसभा में क्लर्क पद पर ‘एडजस्ट’ कर दिया गया. यह मामला तब सामने आया है, जब भगवंत मान सरकार ने कांग्रेस शासनकाल के दौरान पंजाब विधानसभा में कर्मचारियों की भर्ती में हुए कथित घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं.

पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने गुरुवार को यह जानकारी दी. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कुलतार सिंह संधवां ने कहा, ‘मुझे राज्य विधानसभा में नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत मिली थी. हम इसकी जांच करवाएंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे. यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसमें कौन शामिल थे.’ द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सुमनप्रीत कौर का मामला अकेला नहीं है. पंजाब की मौजूदा सरकार ने कांग्रेस शासन के दौरान विधानसभा में 154 पदों पर हुई भर्ती की जांच का आदेश दिया है, ऐसे में कुछ और कर्मचारी हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई.

I got a complaint about irregularities in the appointments in the state assembly. We’ll get it investigated & take action as per the law. It is premature to say who all were involved in it: Punjab Assembly Speaker Kultar Singh Sandhwan (28.04) pic.twitter.com/0TF3tSmxeJ

