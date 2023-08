घर लौटे जवान का रेड कार्पेट पर स्वागत, खुशी से झूमे परिजन ने फूल बरसाए, देखें VIDEO

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया साइट ‘X’ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ड्यूटी से लौटे जवान का घरवालों ने रेड कार्पेट बिछा कर उसका स्वागत किया है. स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना में सिपाही बनकर लौटे लड़के की परिवार वाले स्वागत कर रहे हैं. वीडियो को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शौर्य चक्र से सम्मानित पूर्व मेजर जनरल ने शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, ‘भारतीय सेना का सिपाही बनने पर ग्रामीणों, रिश्तेदारों और मिट्टी के इस युवा बेटे में गर्व को देखें. नाम, नमक, निशान: जिसके लिए वह आखिरी दम तक लड़ेगा, यह इतना स्पष्ट है कि क्या कोई राष्ट्र कभी असफल हो सकता है, हमारे पास ऐसे प्रेरणा से ओतप्रोत सैनिक हों?’

ट्विटर पर अपलोड होने के बाद ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि, ‘गन्ने की खेत के पास एक कार आकर रूकती है. वहां पर मिट्टी की बनी सड़क का साफ-सफाई किया गया है. उस गाड़ी से उतरा जवान अपने भाई या दोस्त से गले मिलता है और दूसरी तरफ चलकर जाता है, जहां पर रेड कार्पेट बिछाया गे था. कार्पेट पर चढ़ने से पहले वह सैल्यूट करता है और फिर वह लेफ्ट-राइट करते हुए आगे बढ़कर अपनी मां से गले मिलता है उसके बाद धरती मां साष्टांग प्रणाम करता है. उसके पिता और गांव वाले उसके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं. वह दुबारा पीछे हट कर अपने पिता और भाई को सैल्यूट करता है. उसके बाद उसकी मां और बहन उसे मिठाई खिला कर उसकी मुंह मीठा कराती हैं.

See the pride in the villagers, relatives and in this young son of the soil in having become a soldier of the Indian Army. Naam, Namak, Nishaan: for which he will fight to the last is so evident Can a nation ever fail if we have motivated soldiers like this to defend us ?… pic.twitter.com/MiTGhIlQGU

