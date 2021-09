स्चंपडीगढ़. पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने राज्य के ओलंपिक पदक विजेताओं (Tokyo Olympic medalist) की मेजबानी के लिए शेफ की ड्रेस पहन ली है. बता दें कि कैंप्‍टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को ओलंपिक पद विजेताओं को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया है. रात्रिभोज के लिए तैयार हो रहे पटियाला के पारंपरिक व्‍यंजनों के साथ ही पुलाव, भेड़ का मीट, चिकन, आलू और जर्दा चावल (मीठे पुलाव) सभी तरह के व्‍यंजन मुख्‍यमंत्री अमरिंदर सिंह खुद तैयार करेंगे.

मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने मंगलवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि पंजाब के ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों (और नीरज चोपड़ा) से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए कैप्‍टन अमरिंदर सिंह पटियाला के व्‍यंजनों से लेकर पुलाव, चिकन और जर्दा चावल तक खुद तैयार करेंगे.

From Patiala cuisine to pulao, lamb, chicken, aloo & Zarda rice, CM @capt_amarinder will prepare each of these delicacies himself to keep his promise to Punjab Olympic medal winners (& Neeraj Chopra) at the dinner he’s hosting for them tomorrow!

(file pic) pic.twitter.com/X9iOF16N5m

