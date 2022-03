पंजाब: चुनाव नतीजे के दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक, जानें नवजोत सिंह सिद्धू के मन में क्या है?

चंडीगढ़. पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Elections) के नतीजे आने के बाद बृहस्पतिवार को कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक होगी. पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना से एक दिन पहले बुधवार को यह घोषणा की. सिद्धू ने एक ट्वीट में कहा कि यह तय किया गया है कि कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक 10 मार्च को पीपीसीसी कार्यालय (कांग्रेस भवन, सेक्टर 15) में शाम पांच बजे होगी. पंजाब कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायकों से अनुरोध है कि कृपया इसमें शामिल हों.

It has been decided that the First Congress Legislative Party meeting will be held on 10th March at PPCC office (Congress Bhawan, Sector 15) at 5PM.

All newly elected @INCPunjab MLAs are requested to kindly attend. pic.twitter.com/rn4mIrD8k2

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) March 9, 2022