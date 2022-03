पंजाब. पंजाब व‍िधानसभा चुनावों (Punjab Election Results) में करारी श‍िकस्‍त म‍िलने और आम आदमी पार्टी की सुनामी आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी (Congress) में बगावती तेवर खुलकर सामने आने लगे हैं. पार्टी में आपसी फूट सामने आने का बड़ा उदाहरण सामने आया है. कांग्रेस पार्टी के वर‍िष्‍ठ नेता और खडूर साहिब से कांग्रेसी सांसद जसबीर स‍िंह ग‍िल डिंपा (MP Jasbir Singh Gill Dimpa) ने सीधे पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी (Harish Chowdhary) और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन (Ajay Maken) पर बड़ा हमला बोला है. सांसद ड‍िंपा ने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस की हालत के लिए यही दोनों नेता जिम्मेदार हैं. सांसद ने दोनों पर नोट के बदले टिकट देने का गंभीर आरोप भी लगा है.

सांसद डिंपा का कहना है क‍ि 3 महीने पहले तक कांग्रेस पंजाब में चुनाव जीत रही थी. लेक‍िन चुनाव से पहले ट‍िकट बंटवारे में हरीश चौधरी और अजय माकन की एंट्री हुई जिसके बाद पंजाब में कांग्रेस बर्बाद हो गई. इन लोगों ने जेब में नोट डाले और विरोधी वोट ले गए. ड‍िंपा ने कई ट्वीट कर गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं.

Harish Chowdhary & Ajay Maken has to give lot of explanation for rout of Congress in Punjab. 3 months before Punjab was sure win but after entry of these two in Punjab for ticket distribution have ruined party in state.

They pocketed notes, Opposition pocketed votes

— Jasbir Singh Gill MP (@JasbirGillKSMP) March 10, 2022