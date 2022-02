लुधियाना में बोले राहुल गांधी- सिद्धू को मैं 40 सालों से जानता हूं, लेकिन ये बात नहीं जानते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

नई दिल्ली: नई दिल्ली: पंजाब में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री (CM Face in Punjab) इसको लेकर पिछले कई दिनों से कयासबाजी लग रही थी. आज लुधियाना में आयोजित एक वर्चुअल रैली पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अटकलों पर विराम लगा दिया. राहुल गांधी (Rahul Gandhi in ludhiana) ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के लिए वर्तमान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) के नाम का ऐलान किया.

लुधियाना के दाखा में हुई रैली में जैसे ही पार्टी के अगले सीएम कैंडिडेट का ऐलान हुआ नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को एक बड़ा झटका लगा. सिद्धू पिछले काफी वक्त से खुद को सीएम चेहरे पर दावा ठोक रहे थे. राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि सिद्धू क्या कदम उठाएंगे.

सीएम के नाम के ऐलान के साथ ही राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस में कई हीरे हैं, अगर मैं सबके बारे में बता करने लगा तो पूरा दिन ही निकल जाएगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू से मुलाकात के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं मैं सिद्धू जी से कब मिला था. कोई इसका जवाब दे सकता है.

I met Navjot Singh Sidhu 40 years ago but he doesn’t know that he met Rahul Gandhi. I was in the Doon School where he came to play a cricket match: Congress leader Rahul Gandhi in Ludhiana pic.twitter.com/0QgMHyPcr0

