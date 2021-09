पंजाब चुनाव 2022: शिरोमणि अकाली दल का शंखनाद, 64 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी; जानें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

चंडीगढ़. शिरोमणि अकाली दल ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को 64 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की. पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व मंत्री तोता सिंह, जनमेजा सिंह सेखों, दलजीत सिंह चीमा और शरणजीत सिंह ढिल्लों क्रमशः धर्मकोट, जीरा, रूपनगर और साहनेवाल से उम्मीदवार होंगे.

पार्टी ने पहले 24 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी, लेकिन अब 64 उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी की. जून में शिअद ने विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ गठबंधन किया था.

Shiromani Akali Dal (SAD) announces a list of 64 candidates for the upcoming polls to the State Legislative Assembly of Punjab. pic.twitter.com/WcuthxDpGN

