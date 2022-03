16 साल बाद बदला मंच और पलटी किस्मत, अब भगवंत मान ठोक रहे ताली तो 'गुरू' सिद्धू के ठहाकों पर लग गया ताला

कहते हैं किस्मत का सितारा कब बुलंद हो जाए, ये कोई नहीं जान सकता. भगवंत मान (Bhagwant mann) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. भगवंत मान की अगुआई में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव (punjab assembly election 2022) में बाकी सारे दलों की उम्मीदों पर झाड़ू फेर दी है. लेकिन एक वक्त था, जब राजनीति के अखाड़े में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot singh sidhu) के साथ धोबीपाट खेलने से पहले दोनों दिग्गज ठहाकों के मैदान में आमने सामने थे. वो साल था 2006 और मैदान था- द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज (the great indian laughter challenge) का. उस कॉमेडी शो में भगवंत मान कंटेंस्टेंट के तौर पर हिस्सा ले रहे थे, और जज के रूप में सामने थे नवजोत सिंह सिद्धू.

द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में उस समय भगवंत मान ने एक जोक सुनाया था. भगवंत मान ने स्टेज पर कहा था, मैंने एक नेता से पूछा था कि सर ये राजनीति क्या होती है? वो बोला- राज कैसे करना है, इसकी नीति बनाते रहने का ही मतलब है राजनीति. फिर मैंने पूछा कि अगर राजनीति ये है तो गौरमिंट (गवर्नमेंट) का क्या मतलब होता है? वो नेता बोला, जो हर मसले पर गौर करके उसे एक मिंट (मिनट) के बाद भूल जाए, उसे कहते हैं गौरमिंट. इस जोक पर सिद्धू ने जोरदार ठहाका लगाया था. लेकिन तब जज के तौर पर उनकी उम्मीदों पर भगवंत मान खरे नहीं उतर पाए थे और विजेता का ताज किसी और के सिर पर सजा था.

Many years ago, Bhagwant Mann told a joke to Navjyot Singh Sidhu on the Laughter Challenge show.

It is now a cruel joke.pic.twitter.com/T9evIkOuLc

