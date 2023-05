जालंधर: भारत माला रोड प्रोजेक्ट (Bharat Mala Road Project) के पैसे न मिलने और अन्य मांगों को लेकर आज पंजाब के क‍िसानों ने जालंधर में मेन रेलवे ट्रैक को जाम कर द‍िया. क‍िसान व‍िरोध (Farmers’ Protest) स्‍वरूप रेलवे पटरी पर जमा हो गए और पूरे रेल रूट को जाम कर द‍िया. दरअसल मामला यह भी है क‍ि दिल्ली-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग (Delhi-Jammu-Katra Rail Route) पर क‍िसान भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान एक पुलिसकर्मी ने गुरदासपुर में एक बुजुर्ग महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मार द‍िया था. इससे गुस्‍साए क‍िसानों ने आज रेलवे लाइन को जाम कर द‍िया.

प्रदर्शनकारी क‍िसानों ने जालंधर में रेलवे ट्रैक पर लुधियाना से जालंधर और अमृतसर जालंधर-जम्मू के बीच रेलवे मेन लाइन जाम क‍िया. इसकी वजह से रूट पर संचाल‍ित होने वाली ट्रेनों की आवाजाही प्रभाव‍ित रही. क‍िसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम करते हुए मुआवजा देने की मांग की और जबरन जमीन का अध‍िग्रहण (Farmer Land acquisition case) नहीं करने की बात भी कही.

#WATCH | Punjab: Railway main line between Ludhiana to Jalandhar and Amritsar Jalandhar-Jammu blocked as farmers protest on railway tracks in Jalandhar. They are protesting over the incident wherein a Policeman was seen slapping an elderly woman protester in Gurdaspur during… pic.twitter.com/byHUlnlEh4

— ANI (@ANI) May 18, 2023