पंजाब: जेल से ISI के लिए काम कर रहा था जसरकण, लगातार पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में था

नई दिल्ली: पंजाब काउंटर इंटेलीजेंस ने कल गोइंदवाल जेल में बंद जिस ड्रग्स स्मगलर जसकरण सिंह को गिरफ्तार किया था, उसने पूछताछ में कई राज उगले हैं. जसकरण के मुताबिक वह लंबे वक्त से जेल में फोन का इस्तेमाल कर रहा था. WhatsApp कॉल के जरिए वह पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात करता था. वह ISI के खास मोहरे इम्तियाज से भारत मे तबाही की डील कर रहा था और यह सिलसिला बदस्तूर जारी था. पंजाब पुलिस ने जेल में इस्तेमाल हो रहे जसकरण के मोबाइल फोन को बरामद कर लिया है, जो पाकिस्तान और ISI को और ज्यादा बेनकाब करने में मददगार साबित होगा. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के खास मोहरे इम्तियाज ने पंजाब की गोइंदवाल जेल में अपने गुर्गे सेट कर रखे थे. इनके जरिए वह पिछले 7 महीने में ड्रोन के जरिए RDX, हैंड ग्रेनेड, हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स की 40 बड़ी खेप पंजाब में भेज चुका था.

पंजाब पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान में मेड इन चाइना ड्रोन भारी तादाद में पहुच रहे हैं, इनके जरिए एक बार मे 4 से 5 किलो विस्फोटक और हथियार भारत भेजे जाते हैं. पुलिस ने ड्रोन से हथियारों/गोला-बारूद की तस्करी करने वाले माड्यूल के 3 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए की नकदी, 18 हथियार, 500 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है. इस मॉड्यूल के अब तक पंजाब की जेल में बंद एक कैदी समेत 5 मेंबर गिरफ्तार किए जा चुके हैं. पुलिस ने उनके पास से अत्याधुनिक हथियारों और गोला-बारूद का जखीरा भी बरामद किया है. पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने यह जानकारी मीडिया से साझा की है.

Counter Intelligence of #PunjabPolice in an ongoing anti-terrorist operation busts another cross border drone-based arms smuggling module and arrested 4 persons with huge catche of sophisticated firearms thwarting designs of Pakistan ISI to create disturbance in Punjab (1/2) pic.twitter.com/18DmkwHLFP

