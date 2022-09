तंबाकू खाने के विवाद पर निहंगों ने तलवार से किए युवक के दो टुकड़े, CCTV में कैद हुआ मर्डर

अमृतसर. पंजाब के अमृतसर में बुधवार की रात स्वर्ण मंदिर (Amritsar Golden Temple) के नजदीक एक युवक की हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, हत्या में कुल 3 लोग शामिल थे. इनमें से दो निहंग सिख थे. पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह ने बताया कि युवक की महज इसलिए हत्या कर दी गई, क्योंकि वह तंबाकू खा रहा था और उसने शराब पी रखी थी. युवक की पहचान हरमनजीत सिंह के तौर पर हुई है. वह अमृतसर का ही रहने वाला था. पुलिस ने हत्या के एक आरोपी रमनदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि दो निहंग सिखों की तलाश की जा रही है.

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना गोल्डन टेंपल के पास बाजार कइयां वाला की है. तरनतारन रोड चाटीविंड निवासी हरमनजीत सिंह (35) रात घर से गोल्डन टेंपल की तरफ जा रहा था. रास्ते में एक होटल के सामने वह खड़ा था. उसने शराब पी रखी थी और उसके हाथ में कुछ नशीला पदार्थ था, जिसे वह मुंह में डालने लगा था. तभी दो निहंग सिख वहां से गुजरे. उन्होंने हरमनजीत सिंह को रोका और झगड़ा शुरू हो गया. दोनों निहंगों व एक सिख युवक ने हरमनजीत के साथ हाथापाई शुरू कर दी.

झगड़े में एक निहंग की उतर गई थी पगड़ी

रिपोर्ट के मुताबिक, झगड़े में एक निहंग सिख की पगड़ी (दस्तार) उतर गई और गुस्से में दो निहंगों और एक सिख युवक ने मिलकर युवक पर तलवार से हमला कर दिया.घटना में हरमनजीत बुरी तरह घायल हो गया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई. निहंग सिखों की पहचान चरणजीत सिंह व तरुणदीप सिंह के तौर पर हुई है.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

हरमनजीत पर हमले की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है. स्थानीय पुलिस का कहना कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल युवक के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है.

An argument over smoking turned nasty as a man was killed, allegedly by two Nihang Sikhs, outside a hotel near the Golden Temple here on Wednesday night.

